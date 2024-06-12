بنوك خليجية تثبت أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ثبت مصرف قطر المركزي ومصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة يوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبت الفائدة.

ووفق الموقع الإلكتروني لمصرف ‎الإمارات المركزي، فإن المصرف أبقى على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.4%.

كما أبقى مصرف ‎قطر المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض و6% لإعادة الشراء، وفق ما نُشر على موقعه الإلكتروني.

وقرر الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعه خلال 2024، يوم الأربعاء.

وتتراوح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق 5.25 و5.50%.

ووفق بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمركزي الأمريكي، فإن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة.

وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية، حسب البيان.

ويسعى الفيدرالي الأمريكي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند 2% على المدى الطويل.