لتفانيهم في العمل.. محافظ أسوان يُكرم 3 من قيادات المحافظة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه في ظل ملحمة العمل والإنتاج التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصنا على تعظيم موارد المحافظة الذاتية على مدار 4 سنوات، حيث تم زيادة الإيراد العام من 57 مليون جنيه في العام المالي 2019 /2020 إلى 144 مليون جنيه في العام 2023 /2024 بنسبة زيادة تجاوزت الـ100 %، وتم إدراج هذه الإيرادات في موازنة الدولة، مما لاقى إشادة وشكر من وزير المالية الدكتور محمد معيط، مؤكدًا السعي إلى تنفيذ ذلك بشكل مستمر في ظل دعم مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكون لأسوان الريادة دائمًا في مختلف قطاعات العمل العام.

واستعرضت نور الهدى محمد، مدير التخطيط بالمحافظة، تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 /2024 باعتمادات مالية 727.6 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 100 %، موضحة أنه في ظل الدعم والمتابعة المستمرة من محافظ أسوان، تم توفير اعتماد إضافى بمبلغ 70.8 مليون جينه للخطة الأصلية، والمقدرة بمبلغ 610.9 مليون جنيه، كما تم إضافة حافز تميز أداء للخطة بمبلغ 45.7 مليون جنيه، نتيجة لتميز وكفاءة المحافظة في وضع الخطط ومتابعتها وفق المعايير المطلوبة من وزارة التنمية المحلية، ويتم العمل حاليًا في إجراءات الطرح والترسية للخطة الاستثمارية العام المالي القادم 2024 /2025، والمخصص للمحافظة منها اعتمادات مالية 739.4 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى، حرص محافظ أسوان على تكريم أي مسئول يقوم بتنفيذ التكليفات الصادرة والأعمال المنوطة له بكل إخلاص وتفان في العمل، وكرّم المحافظ المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق، تقديرًا لجهوده الواضحة في تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف المراكز والمدن، وتكريم المهندس محمد حسن، مدير عام الحدائق، تقديراً لجهوده في رفع كفاءة وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة، وأيضاً أعمال التشجير وزيادة رقعة المسطحات الخضراء.

كما كرّم نور الهدى محمد، لجهودها الدوؤبة في إنجاز الخطة الاستثمارية، والانتهاء منها على الوجه الأكمل.