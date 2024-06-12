بعد تثبيت الفيدرالي الفائدة.. سعر الذهب اليوم الأربعاء يهبط خلال تعاملات المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر، وتراجع الجرام 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات المساء، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقرر الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعه خلال 2024، يوم الأربعاء.

وتتراوح أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في نطاق 5.25 و5.50%.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2323 دولارا للأونصة، (تعادل الأوقية من عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، حيث صعد بنسبة 0.24%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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