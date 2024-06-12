المركزي: مصر سددت 15.5 مليار دولار فوائد وأقساط قروض في 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر سددت نحو 15.5 مليار دولار خدمة دين"فوائد وأقساط قروض" خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 من "يوليو إلى ديسمبر 2023”مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح المركزي في التقرير الشهري أبريل 2024 الصادر على موقع اليوم أن ارتفاع عبء الدين خلال النصف الأول من العام المالي الجاري يأتي نتيجة زيادة المسدد من الأقساط بنحو 1.9 ملیار دولار مسجلة نحو 10.9 مليار دولار في 6 أشهر، وارتفاع الفوائد المدفوعة بنحو 1.7 ملیار دولار مسجلة نحو 4.6 مليار دولار.

وسجلت نسبة رصيد الدين ـن الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 43% نھایة ديسمبر 2023، وفق تقرير المركزي.

وارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر في نھایة دیسمبر 2023 إلى نحو 168 مليار دولار بارتفاع بلغ نحو 3.3 ملیار دولار تعادل 2% على أساس سنوي مقارنة بنھایة یونیو ٢٠٢٣، بحسب المركزي.

وبحسب المركزي، جـاء ھذا الارتفاع نتيجة لزيادة صافي المستخدم من القـروض والتسھیلات بنحو 2.8 مليار دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بھا أمام الدولار بما يعادل 500 مليون دولار.