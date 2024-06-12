تخصيص 10 ملايين جنيه لرفع كفاءة وصيانة 40 مدرسة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة خصصت حوالي 10 ملايين جنيه لرفع كفاءة وصيانة 40 مدرسة على مستوى القرى والمدن بالمحافظة، خلال إجازة نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة التي ستجري في المدارس متنوعة ما بين صيانة بسيطة وصيانة شاملة.

وأضاف في تصريح، اليوم الأربعاء، أن أعمال الصيانة ستجري خلال الإجازة الحالية الممتدة حتى سبتمبر وتنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن أغلب المبالغ التي ستجري من خلالها أعمال الصيانة هي تبرعات من رجال الأعمال والمستثمرين في الوادي الجديد.

وأشار "الزملوط" إلى أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين قدموا على مدار الفترة الماضية تبرعات للمحافظة وصلت لـ70 مليون جنيه يجري الاستفادة منها في مجال الصحة والتعليم، حيث جرى دعم الوحدات الصحية والمستشفيات بأجهزة طبية كانت غير متوفرة وجرى شرائها بعيدًا عن الميزانيات المخصصة لقطاع الصحة، كما جرى إجراء صيانة للوحدات الصحية وتوفير عدة مستلزمات كانت تنقصها.