إعلام عبري: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يجتمع مع قادة 4 جيوش عربية في البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، التقى قادة 4 جيوش دول عربية في البحرين وقاد الاجتماع القيادة المركزية الأمريكية، لبحث وجود قوة أمنية عربية مشتركة في غزة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم الأربعاء، إنها حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف العائم.

كما دعا البنتاجون إلى تخفيض التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي بالتأكيد إلى تخفيض التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأوضح البنتاجون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حث على خفض تصعيد التوتر في المنطقة في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، لافتة إلى أن أوستن يؤكد في كل حواراته مع مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على ضرورة تجنب إيذاء المدنيين.