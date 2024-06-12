شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الإصلاح والنهضة: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة رائدة ووجه مشرق للسياسة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها، قائلا: "نثمن اهتمام الدولة بتمكين القيادة الشبابية ودور تنسيقية شباب الأحزاب، كانوا فخر صناعة السياسة المصرية على مستوى الشباب".

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن شباب التنسيقية خضعوا لتأهيل مكثف وتمكين سياسي على مستويات تنفيذية وتشريعية وحوار راقٍ لمختلف الأيدولوجيات على أرضية وطنية تتبنى الحوار بديلا عن الصراع، وحصل عمل دؤوب على مختلف الأصعدة من سياسات وورش عمل وتحرك في الأزمات.

وتابع: "شوفنا للتنسيقية تواجد خلال الأزمات وقدموا مفهوم جديد للسياسية من خلال التواصل المباشر مع المواطنين والأجهزة المعنية وتقديم مبادرات، وكان لهم أداء كبير وراقٍ في البرلمان، وقدموا مفهوم أغلبية التأثير"، مؤكدا أن التجربة رائدة تمثل وجها مشرقا للسياسة في مصر.