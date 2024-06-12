شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: نواب التنسيقية بالبرلمان أصحاب ملفات مدروسة لمصلحة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصلحة الوطن كانت تربط أهدافا محددة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أن شباب التنسيقية نقلوا الطريقة والآلية والاتحاد وكان لهم أهداف وطنية وفي البرلمان كانوا من أفضل الأداء الموجود ككتل.

وأضاف أيمن محسب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة دي إم سي، أن نواب التنسيقية كانوا أصحاب ملفات مدروسة ونرى نواب عمرهم لا يتجاوز الثلاثينات ولهم خبرة كبيرة، ونوابهم يتحدثون بموضوعية ولهم ملفات مدروسة لمصلحة الوطن.

وتابع: "نواب التنسيقية يطلقون على أنفسهم أنهم أصحاب فكر وسياسة بمفهوم جديد وهم ساسة المستقبل، وكانوا بمثابة حبل من ذهب للتعامل مع ملفات الدولة المصرية".