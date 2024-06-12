أيمن محسب: تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ناجحة بكل المقاييس

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القاهرة - سامية سيد - قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة ناجحة بكل المقاييس، مبينا: "هذا الرهان الناجح يعتبر الحبل الذهبي الوحيد الموجود والذي استطاع أن يجري تحالف بين الأحزاب".

وأضاف محسب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON، أن انضمام الشباب إلى كيان واحد وهو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأن يتحدوا في آراء واحدة والاتحاد على مصلحة الوطن، هو أمر في غاية الأهمية، قائلا: "الأداء الأكثر والصوت الأعلى والاهتمام بالمستقبل وهم يطلقون على نفسهم سياسة بمفهوم جديد، ونحن نطلق عليهم سياسة بمفهوم المستقبل".

وتابع: "شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثبت أن شباب مصر قادر وواعد وسيكون مؤهلا للقيادة بشكل كبير، ونحن رأينا أداء مختلفا ومذاكرة للوعي ونزول للشوارع في كل محافظات مصر، ورأينا مناسبات كثيرة لوجود التنسيقية على أرض الواقع".