غوتيريش: نظام التجارة الدولي يتّجه إلى التشرذم في ظل ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن "نظام التجارة الدولي يتّجه إلى التشرذم في ظل ارتفاع مستوى التوترات الجيوسياسية، محّذرا العالم من "الانقسام إلى كتل متنافسة".

ولفت غوتيريش، أثناء مراسم إحياء مرور 60 عاما على تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الى أن "نظام التجارة الدولي يواجه تحديات من كل الاتجاهات"، موضحاً ان "التوترات الجيوسياسية تتصاعد وانعدام المساواة يزداد وأزمة المناخ تضرب بشدّة العديد من البلدان النامية".

وأكد أن "الصراعات الجديدة والطويلة الأمد تؤثر على الاقتصاد العالمي، فالتجارة باتت سلاحا ذا حدّين: مصدر للازدهار وانعدام المساواة على حد سواء، والترابط والتبعية، والابتكار الاقتصادي والتدهور البيئي".

وكانت قد حذّرت منظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي منذ أشهر من "التفتت الجيو-اقتصادي أي تفضيل البلدان التجارة ضمن منطقتها أو ضمن تكتل تجاري معيّن بدلا من التجارة على مستوى عالمي".