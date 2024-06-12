الاحتياطي الفدرالي يبقي معدل فائدته من دون تغيير ويتوقع خفضا واحدا هذا العام

أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي إثر اجتماعه، معدل فائدته من دون تغيير ما بين 5,25 و5,5 في المئة.

وراجعت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي توقعاتها للنمو لعامَي 2024 و2025 إلى 2,6 في المئة و2,3 في المئة على التوالي، مشيرة إلى "تقدم إضافي متواضع" لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المئة. وظلت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في المقبل مماثلة لتلك التي صدرت في آذار، أي بواقع 2,1 في المئة للعام 2024 و2,0 في المئة للعام 2025.

وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال العام الجاري بعدما أشاروا إلى إمكان خفضها ثلاث مرات في تقديرات آذار وسط اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ اثنين بالمئة على نحو أبطأ من المتوقع.

وجاءت تلك التقديرات في متوسط ​​التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرها مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء في نهاية اجتماعه الذي انعقد على مدار اليوم وأمس الثلاثاء.

ويتوقع صناع السياسة أن يبلغ سعر الفائدة 4.1 بالمئة في المتوسط بحلول نهاية العام المقبل، مما يشير إلى أربعة تخفيضات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الواحدة في 2025.