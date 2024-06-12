"الاليزيه": اتفاق في مجموعة السبع على تخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا قبل نهاية 2024

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الاليزيه"، أن "قادة مجموعة السبع توصلوا الى اتفاق على تخصيص 50 مليار دولار لاوكرانيا عبر استخدام الاصول الروسية المجمدة قبل نهاية 2024".

وأوضحت الرئاسة، أن "هناك اتفاق كما جرت العادة في مجموعة السبع. القادة يتخذون قرارا والتقنيون يقومون لاحقا بعملهم لبلورته، بهدف التأكد من أنه منسجم مع القانون ومع قواعد المالية العامة ومع القدرات المالية للجميع".

وذكرت أنها "مبادرة اميركية، وهذا القرض سيسدد من عائدات الاصول الروسية المجمدة"، مشيرةً الى ان "لكن قضية توزع الاعباء ستطرح إذا تم تحرير الاصول الروسية لسبب او لآخر، أو اذا كانت عائدات الاصول الروسية غير كافية لتمويل القرض".

وأضافت "لقد طرحنا مبادىء توزع الاعباء وينبغي الآن ان يتفاهم التقنيون حول العقد الذي سيوقع في نهاية المطاف".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي جون كيربي أنه "سيكون هناك إجماع في مجموعة السبع حين يتعلق الامر بالعمل لاستخدام هذه الاصول المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا في إعادة بناء نفسها".