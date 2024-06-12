اشار "اللقاء النيابي المستقل" في بيان الى انه " اجتماع عقد ظهر اليوم بين وفد تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل يرافقه النائبين جيمي جبور ونقولا صحناوي، مع نواب من"اللقاء النيابي المستقل" الذي يضم كتلتي "الاعتدال الوطني" و"لبنان الجديد"، حيث حضر منهم إضافة الى النائب بدر، النواب أحمد الخير، سجيع عطيه، جميل عبود وأمين سر كتلة "الاعتدال" هادي حبيش.
وعرض النائب باسيل أجواء المشاورات التي أجراها مع مختلف الكتل النيابية بشأن مبادرته لإنتخاب رئيس للجمهورية".
وأكد "اللقاء النيابي المستقل" خلال الاجتماع "موقفه الساعي الى توحيد الجهود وتوسيع مشاركة مختلف الأطراف للوصول إلى توافق حول انتخاب الرئيس العتيد".
واتفق المجتمعون، على "استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف الكتل النيابية لتأمين اجراء الانتخابات الرئاسية وإعادة إنتظام عمل المؤسسات الدستورية".
كانت هذه تفاصيل خبر "اللقاء النيابي المستقل": اكدنا خلال الاجتماع مع تكتل "لبنان القوي" موقفنا لتوحيد الجهود والتوافق حول انتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.