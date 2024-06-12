لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين: وزير التربية سيُقرّ بدل الإنتاجية الصيفية للدوام المسائي

اشارت لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين في بيان، الى انه آثرنا ومع بداية العام الدراسي أن نبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي وإصدار البيانات، وأن ننكب على كل ما يُنجح هذا العام وذلك انطلاقا من مصداقيّتنا أمام المعنيين وعلى رأسهم معالي الوزير والمدير العام بأننا سنكون عامل مُساعد لإنجاحه، وذلك بعد تحقيق مطلب رفع اجر الحصّة لما يحفظ حق الكوادر التربوية بالحد الأدنى.

واوضح البيان بانه "اليوم وقد شارف العام على الانتهاء، نقول لجميع الزملاء والزميلات بارك الله بجهودكم وتفانيكُم في العمل وإن شاء الله مستمرون معكم ومن أجلكم في النضال من اجل تحقيق المزيد مِن ما تصبون إليه، ولزملائنا في الدوام الصباحي الأمر نفسه ونبارك لهم جهودهم في نجاح مسار تحقيق مطلب الحوافز الصيفية التي وإن لم يصدر مرسوماً بها إلا أنها قد سلكت الطريق الصحيح، وهنا نريد أن نُذكّر جميع المعنيّين في الدوام المسائي أنه ومنذ بداية التعليم المسائي فقد رسّختُم قاعدة جوهرية انه كل ما يحّق للدوام الصباحي يحُق للمسائي لذلك نُكرر ونحن على ثقة بأن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي كما كان إيجابياً معنا في بداية العام سيكون كذلك في نهايته وسيُقرّ بدل الإنتاجية الصيفية للدوام المسائي".

ولفت الى إننا وكما نتأمل الخير من المعنيّين بالملف المسائي، إلا أننا سنبقى العين الساهرة حتى تحقيق هذا المطلب ولن ندّخر جهداً من أجله حتى وإن اضطررنا للعودة الى الاعتصامات أمام اليونيسف والوزارة.