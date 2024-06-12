شكرا لقرائتكم خبر المملكة: سنواصل دعم الفلسطينيين بحرا وجوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المملكة استمرار دعمها الإنساني للفلسطينيين عبر تسيير جسور جوية وبحرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، بعدما تجاوزت الحملة الشعبية 700 مليون ريال.

وأكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، لدى ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالبحر الميت في الأردن، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، يحتم القيام بعمل جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية، وتكثيف جميع الجهود الدولية الرامية لإيقاف هذا العدوان، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

كما أكد على ضرورة عودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وعلى قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم.

وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم والانتهاكات والممارسات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتابع «واصلت المملكة دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع، كما قامت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع عاجلة وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة».

ورحب العيبان بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا باعترافها بدولة فلسطين.

وضم وفد المملكة في المؤتمر، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري.

على صعيد آخر، وصلت إلى مطار العريش المصري أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 53، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، والتي تحمل على متنها مواد غذائية وطبية، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.