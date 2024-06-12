سريلانكا تسعى لإعادة المئات من حرب أوكرانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم سريلانكا إعادة المئات من مواطنيها من الحرب في أوكرانيا. وذكرت الشرطة في سريلانكا أنه تم استدراج ما لا يقل عن 800 رجل إلى الجبهة عن طريق تعهدات مزيفة للقتال إلى الجانب الروسي، ولم يعرف الرجال موقعهم بالتحديد أو لم يسمح لهم القادة بالمغادرة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم سريلانكا إعادة المئات من مواطنيها من الحرب في أوكرانيا. وذكرت الشرطة في سريلانكا أنه تم استدراج ما لا يقل عن 800 رجل إلى الجبهة عن طريق تعهدات مزيفة للقتال إلى الجانب الروسي، ولم يعرف الرجال موقعهم بالتحديد أو لم يسمح لهم القادة بالمغادرة. ومن المقرر أن يلتقي ثاراكا بالاسوريا نائب وزير الخارجية السريلانكي بنائب وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف في موسكو الأسبوع المقبل، ويأمل المسؤول السريلانكي في الحصول على مساعدة روسيا في استعادة الرجال.

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