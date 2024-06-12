رئيسة وزراء الدنمارك: لم أتعاف من اللكمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن إنها لا تزال في طور التعافي التام، وذلك في أول مقابلة لها منذ أن هاجمها رجل الأسبوع الماضي.
وقالت «لم أعد كما كنت بعد»، وأضافت أنها تعمل بشكل أساسي من مكتبها، لكن لا تزال بإمكانها أداء واجباتها كرئيسة للوزراء.
وتعرضت رئيسة الوزراء «46 عاما» للكم من قبل رجل في وسط كوبنهاجن قبل أيام، وأصيبت بجروح طفيفة، وسرعان ما ألقت الشرطة القبض على مشتبه به «39 عاما» والمتهم بضرب فريدريكسن.
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