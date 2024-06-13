4 قتلى بينهم قيادي في حزب الله

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- بواسطة أيمن الوشواش - قتل 4 أشخاص بينهم قيادي في حزب الله، جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، حسبما أفاد موقع «لبنان 24»، أمس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 4 أشخاص بينهم قيادي في حزب الله، جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، حسبما أفاد موقع «لبنان 24»، أمس. ونعى حزب الله «الشهيد المجاهد القائد طالب سامي عبدالله الحاج أبو طالب، مواليد 1969، من بلدة عدشيت جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس». وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ 8 أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

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