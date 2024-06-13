شكرا لقرائتكم خبر مستشار خامنئي: انتخبوا رئيسا لا يعارض المرشد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه المستشار العسكري للمرشد الإيراني كلمة للإيرانيين نصحهم فيها بانتخاب رئيس «لا يتحدث خلافا للمرشد»، بل «رئيسا يعتبر نفسه الشخص الثاني».وأشار المستشار اللواء رحيم صفوي في المؤتمر التاسع لـ «رواية ذكريات الحرب العراقية الإيرانية»، «نأمل أن ينتخب الشعب الإيراني رئيسا يتولى السلطة الوطنية ويحافظ على الوحدة الوطنية لإيران ويحل مشاكل إيران ويحقق الوحدة الوطنية».

وقال «نحن لدينا رئيس دولة ورئيس حكومة، ونحن نميز بين الاثنين»، لافتا إلى أن رئيس السلطة التنفيذية ينبغي أن يعتبر نفسه الشخص الثاني»، وتابع «على الرئيس أن يمنع استقطاب المجتمع، لا ينبغي للرئيس أن يخلق قطبية ثنائية».

يذكر أن مجلس صيانة الدستور أعلن قبل أيام الانتهاء من قائمة المؤهلين للترشح من بين قرابة 80 إيرانيا تقدموا بطلبات ترشّحهم للاقتراع الرئاسي المقرر في 28 يونيو.

وأعلنت وزارة الداخلية أسماء المرشحين المؤهلين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية وهم: مسعود بزشكيان ومصطفى بورمحمدي وسعيد جليلي وعلي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي ومحمد باقر قاليباف.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الطارئة في 28 يونيو وذلك بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة التي كانت تقله ومرافقيه في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال شرقي إيران الشهر الماضي وذلك قبل أن يكمل ولايته.