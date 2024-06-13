سفراء أوروبا لميقاتي: لن نتوقف عن مساعدة لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المستجدات الأمنية في الجنوب، وانعكاس الحرب في غزة على الاستقرار في لبنان.
وعقد ميقاتي «سلسلة اجتماعات دبلوماسية في السرايا، تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان»، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.
وأبدى السفراء استعدادهم لمساعدة لبنان في هذا الإطار، كذلك تم البحث في ملف النازحين السوريين، وانعكاساته على الوضع اللبناني برمته، وخصص الاجتماع للتشاور حول المستجدات الأمنية وانعكاس الحرب في غزة.
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