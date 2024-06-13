شكرا لقرائتكم خبر 700 ألف فلسطيني محاصرون شمال غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرقل الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات الإنسانية الخاصة بمؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى قطاع غزة، مما فاقم من حالة الجوع وسوء التغذية لنحو مليوني فلسطيني يعيشون ظروفا قاسية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وقالت مؤسسات حقوقية وإغاثية إن الاحتلال يحاصر نحو 700 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، وهم يعانون حاليا من الجوع والعطش، وإن 90% من الأطفال يعانون من سوء التغذية، ويتم يوميا تسجيل عشرات الحالات من الأطفال مصابين بالجفاف وسوء التغذية، لافتة النظر إلى أن كل المواد الغذائية والأدوية نفذت مع استمرار الاحتلال إغلاق كل المعابر، ومنها معبر رفح البري الذي أدى إغلاقه لتفاقم معاناة أكثر من 25 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات قطاع غزة، التي انهارت منظومتها الصحية بشكل كامل، في ظل قصف الاحتلال الإسرائيلي لها، ومنعه من تدفق الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

على صعيد آخر استشهد 14 فلسطينيا وأصيب العشرات، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منازل عدة بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلى العربي، بأن 8 فلسطينيين من عائلة واحدة استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف منزلهم في حي الدرج، كما استشهد 6 على الأقل معظمهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف مكثف للزوارق الحربية غرب المدينة.

في سياق متصل تواصل القصف المكثف على المناطق الشرقية من وسط قطاع غزة، من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ملحقا دمارا في منازل الفلسطينيين.

من جهتها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة، والتي تزود المرافق الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة بالأكسحين نتيجة عدم توفر الوقود.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع «فيس بوك»، إن هذا الأمر يعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم، إضافة إلى تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسحين وثلاجات حفظ الأدوية .

وناشدت كل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل لإدخال الوقود اللازم إضافة إلى المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وسيطرته على المعابر.

ضحايا غزة حتى أمس: