ألمانيا تشن حملة مداهمات على شبكة الإخوان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت قوات الشرطة الألمانية حملة مداهمات وتفتيش على مكاتب وعقارات تابعة لجمعية «الجالية الإسلامية الناطقة بالألمانية» في مدينتي براونشفايج وبرلين، المحسوبة على جماعة الإخوان.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية شملت حملة التفتيش في برلين منزلين خاصين، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المحلية في ولاية سكسونيا السفلى «إنه تم إجمالا تفتيش ثمانية عقارات، موضحا أن الأمر يتعلق بإجراءات لتنفيذ حظر على الجمعية»، وأضاف «هذا الحظر يمنع أي استمرار لنشاط الجمعية من قبل الأعضاء الحاليين وأي نشاط من قبل أطراف ثالثة نيابة عن الجمعية المحظورة».

وكانت وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى أعلنت في الماضي أن الجمعية التي يقع مقرها في براونشفايج هي نقطة اتصال لمتطرفين.

وجاء في بيان للوزارة في يونيو عام 2023 «فعاليات ظهور هؤلاء الدعاة السلفيين المعروفين على مستوى ألمانيا متاحة أيضا لعدد كبير من المشاهدين أسبوعيا عبر القنوات الالكترونية المتعددة للجمعية»، وأضافت الوزارة أن الجمعية المنتمية إلى جماعة الإخوان وسعت وجودها على الإنترنت بشكل كبير، حيث تمتلك حسابات على «يوتيوب» و«تيك توك» و«سبوتيفاي» و«تليجرام».

وبحسب بيانات الوزارة، هناك حوالي 70 ألف مشترك على حساب الجمعية على «يوتيوب» وحده حتى مايو 2023 وجاء في البيان «خطر التطرف من تلقاء الذات كان ولا يزال مرتفعا، خاصة في ظل الإمكانيات الرقمية للمعلومات والاتصالات».

وتروج الجمعية عن العديد من العروض للأطفال والمراهقين على موقعها الالكتروني، من بينها مخيمات لتحفيظ القرآن ومعسكرات للأطفال ومؤتمرات للشباب وحلقات دراسية.