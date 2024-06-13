قصف متبادل عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية

ابوظبي - سيف اليزيد - القدس (وكالات)

أعلنت إسرائيل، أمس، إطلاق عشرات الصواريخ عليها من جنوب لبنان، فيما بدا أنه رد على ضربة نفذتها إسرائيل، وقتلت قائداً ميدانياً بارزاً ينتمي إلى جماعات مسلحة، مما فاقم التوتر بين الجانبين.

وقالت الجماعات المسلحة، إنها أطلقت عشرات الصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية ومصنع عسكري في شمال إسرائيل رداً على مقتل أحد كبار قادتها.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية إن غارة إسرائيلية على قرية جويا في جنوب لبنان في وقت متأخر من مساء أمس الأول، أدت إلى مقتل ثلاثة مقاتلين وقائد ميداني كبير.

وفي ما بدا أنه رد على الغارة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان «إنه تم إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من جنوب لبنان نحو وسط هضبة الجولان»، فيما دوت صفارات إنذار في شمال إسرائيل.

وفي إعلان آخر، قالت إسرائيل، إنها رصدت عبور نحو 90 مقذوفاً من لبنان واعْتُرِض عدد منها، وسقط الباقي في مواقع عدة بشمال إسرائيل، متسبباً في اشتعال حرائق في عدد من المناطق. ولم يتضح ما إذا كان البيانان الإسرائيليان يشيران إلى عمليتي إطلاق منفصلتين.

وذكر مصدر أمني في لبنان أنه تم إطلاق أكثر من مئة صاروخ من جنوب البلاد.

في غضون ذلك، بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، المستجدات الأمنية في الجنوب وانعكاس الحرب في غزة على الاستقرار في لبنان. وعقد ميقاتي سلسلة اجتماعات دبلوماسية في السرايا، أمس، تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

وضم الاجتماع الموسع بين ميقاتي وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، وسفراء النمسا رنيه بول إمري، وبلجيكا كوين فرفاك، وبلغاريا لاسن توموف، والتشيك جيري دوليزيل، والدنمارك كريستوفر فيفيك، وفنلندا ان مسكانن، وفرنسا هيرفيه ماغرو، وألمانيا جورج بيرغلين، واليونان دسبينا كوكولوبولو، والمجر فيرنز تشيلاغ، وإيطاليا فابريسيو مارسيللي، وهولندا هانس بيتر فان دير وود، وبولندا برزميسلوا نيسولوواسك، ورومانيا رادو كاتالين ماردار.

وخصص الاجتماع للتشاور حول المستجدات الأمنية في الجنوب وانعكاس الحرب في غزة على استقرار لبنان. وجرى التطرق خلال الاجتماع إلى موضوع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر مسلحة في جنوب لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي .

وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حتى 28 مايو الماضي، عن إصابة 1534 شخصاً، بينهم 375 حالة وفاة، وأدت إلى أضرار جسيمة في الممتلكات وفي القطاع الزراعي.