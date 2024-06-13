السفارة الروسية بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني لروسيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- هاني رجب

انطلق مساء اليوم الأربعاء، بمقر السفارة الروسية بالقاهرة احتفال العيد الوطني لروسيا الذي يوافق 12 يونيو من كل عام، بحضور عدد من الشخصيات البارزة وعدد من سفراء الدول والقنصليات والصحفيين الروس والمصريين.

وتشهد السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم احتفالا بالعيد الوطني لروسيا، وألقى السفير الروسي بالقاهرة خلال الاحتفال كلمة عن العيد الوطني، والذي يعد بمثابة اليوم الأهم في تاريخ روسيا،

وحرص السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو على دعوة الضيوف بمقر السفارة، احتفالًا بيوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990.

ويرجع تاريخ العيد الوطني “يوم روسيا” الموافق 12 يونيو من كل عام إلى يوم عام 1990، عندما أعلن الرئيس الأسبق بوريس يلتسين إعلان سيادة روسيا الاتحادية، وتقام في هذا اليوم الذي يعد عطلة رسمية الفعاليات الاحتفالية والحفلات الموسيقية في جميع أنحاء البلاد.

وتعد هذه الاحتفالية بمناسبة يوم روسيا الوطني، بمثابة تعبير عن العلاقات الوطيدة بين البلدين ورغبتهما في تعزيزها وتوطيدها في المستقبل.