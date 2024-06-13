الجريدة: حراك أميركي - فرنسي - قطري لمنع الحرب يواكب تصاعد المواجهات في جنوب لبنان

ذكرت "الجريدة" الكويتية بانه في موازاة التصاعد التدريجي بوتيرة العمليات العسكرية بين «حزب الله» اللبناني والجيش الإسرائيلي، نشطت حركة الاتصالات في الكواليس السياسية والدبلوماسية الهادفة الى خفض التصعيد ومنع اندلاع حرب شاملة.

وبحسب ما تكشف مصادر لبنانية على صلة بالمفاوضات الساعية لإرساء حل دبلوماسي يوقف مواجهات الجبهة الجنوبية، فقد شهدت الأيام الماضية تنسيقاً أميركياً قطرياً حول العمل على إيجاد آلية لتطبيق القرار 1701. وتقول المصادر: «قبل فترة زار مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين دولة قطر وبحث مع المسؤولين القطريين سبل المساعدة لمنع تفاقم الصراع بين حزب الله واسرائيل»، مضيفة: «انطلاقاً من هذا اللقاء بدأت دولة قطر تتحرك على خط التواصل مع لبنان في سبيل خفض التصعيد وتحضير الأرضية لإرساء اتفاق بعد وقف الحرب في غزة».

وفق هذه المعطيات، فإن الحراك القطري على الساحة اللبنانية، سيكون وفق مسارين يلتقيان في النهاية، الأول هو مسار تطورات الوضع في الجنوب، والثاني هو المسار السياسي في سبيل الوصول الى تسوية تنتج رئيساً للجمهورية وتعيد تشكيل السلطة. من جهة أخرى، وفي إطار الاتصالات، فقد حصل اجتماع افتراضي بين هوكشتاين والمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان للبحث في تطورات الوضع اللبناني، خصوصاً أن فرنسا تسعى لأن يكون لها دور أساسي في إرساء التهدئة في الجنوب، وبالملف الرئاسي.

واوضح المصدر اللبناني إن «الفرنسيين تواصلوا مؤخراً مع الإسرائيليين في إطار العمل على إنجاح مبادرتهم، وان باريس تلقت اشارات من اسرائيل حول الاستعداد للوصول الى اتفاق دبلوماسي بدلاً من الحرب»، مضيفاً: أن «باريس وواشنطن ستواصلان العمل لمنع حصول انفجار كبير في جنوب لبنان ولعدم اندلاع حرب».

في موازاة هذا الحراك المتجدد، ووجود قناعة بأن أي وقف للمواجهات مرتبط بوقف اطلاق النار في غزة، يراقب لبنان حيثيات التفاوض الذي تقوده الولايات المتحدة لإنجاح المبادرة التي اقترحها الرئيس الأميركي جو بايدن.

علماً بأنه ليس هناك قناعة لدى الكثير من اللبنانيين بتسهيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لإنضاج صفقة تؤدي الى وقف اطلاق النار، والتقديرات تشير الى أن نتنياهو قد يوافق فقط على المرحلة الأولى من خطة بايدن، التي تتلخص في إطلاق سراح الاسرى وبعدها سيستأنف الحرب، وهو ما ترفضه حركة حماس.