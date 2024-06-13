حماس تطالب أميركا بالضغط على إسرائيل من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار

ذكرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في بيان، إنها "أبدت في جميع مراحل مفاوضات وقف العدوان الإيجابيةَ المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومُرض لوقف إطلاق النار في غزة".
وطالبت الحركة في بيان، الإدارة الأمركية "بتوجيه الضغط إلى حكومة إسرائيل للقبول باتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في القطاع".
واوضحت "حماس" إنه "بينما يقول المسؤولون الأميركيون إن إسرائيل تقبل المقترح الذي قدمه الرئيس جو بايدن في 31 أيار، "لم يسمع العالم أي ترحيب أو موافقة من قبل بنيامين نتانياهو وحكومته".
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