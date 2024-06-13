نشرة التوك شو| موقف تخفيف الأحمال في عيد الأضحى وشروط اختيار الأضحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، العديد من الموضوعات المهمة محليًا وعالميًا، على مدار الساعات الماضية.

ويكشف الخليج 365 أبرز الموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو، على النحو التالي:

متحدث الوزراء: إدخال صناعة الرقائق الإلكترونية وسط مساعي للاستفادة من القدرات البشرية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة ستبدأ في إدخال صناعة الرقائق الإلكترونية، مع توطين تلك الصناعة، وسط مساعي للاستفادة من القدرات البشرية في تطوير التصميمات.

موقف تخفيف الأحمال في عيد الأضحى.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، موقف خطة تخفيف الأحمال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

شروط اختيار أضحية العيد وحكم التشارك فيها - فيديو

قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن ذبح المواشي قبل العيد صدقة، وبعد إتمام صلاة العيد تقبل الأضحية، موضحا أن شروط شراء الأضحية تتمثل في ألا تكون مصابة بالهزل أو مصابة بمرض، وأن تكون طيبة وخالية من العيوب ومن مصدر حلال.

إبراهيم عيسى: "السنوار" يتاجر بدم الفلسطينيين

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن يحيى السنوار رئيس مكتب حماس في غزة يتاجر بدم الفلسطينين وما يطلبه الآن بالعودة ليوم 7 أكتوبر "هطل وخبل"، موضحًا أن عملية 7 أكتوبر الهدف منها العودة لما قبل العملية، وتسببت العملية في دمار غزة بنسبة 85% من المنازل، وعادت غزة إلى قرون ماضية.

هل يقبل الله حج محتكرى السلع؟.. هبة عوف تفجر مفاجأة - فيديو

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن الحج رحلة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، لافتة إلى ضرورة تحري المال الحلال فى رحلة الحج.