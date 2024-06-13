شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر أكتوبر: تنسيقية الأحزاب تدار مثل الترس لتأهيل الشباب للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤسسة تنظيمية تدرب وتثقف الشباب، بما يصلح لقيادة الدولة في المستقبل.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة ON: "بوجود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لم تكن للشباب الذي له توجه مع الدولة المصرية، إنما لأيدولوجيات مختلفة تماما في اختيار الشباب، وتم اختيار الشباب على أسس معينة، وهذه الأسس جاذبة للأحزاب المصرية وشبابها ليكون لديهم روح التنافس داخل التنسيقية".

وتابعت: "وجود شبابنا داخل التنسيقية يعطينا دفعة قوية جدا بأن الشباب في كافة الملفات التي تناقش داخل التنسيقية، وأنا أدعو كل الشباب لدخول تنسيقية شباب الأحزاب، وفي الاختيارات نختار الشباب الذين نضع عليهم أمل ليكونوا في مناصب تنفيذية أو تشريعية".

وأردفت: "التنسيقية تربي شبابا واعيا، ويتم إعدادهم ليكونوا قيادين في المستقبل، والتنسيقية تدار مثل الترس تماما، وليس هناك غيرة بينهم بالداخل، وهذا غير موجود في مؤسسات كثيرة بالعمل السياسي".