رئيس وزراء بريطانيا سيعلن عن حزمة مساعدات بـ310 ملايين دولار لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - خلال قمة مجموعة السبع

الخميس 13/يونيو/2024 - 05:03 ص 6/13/2024 5:03:02 AM

قال مكتب رئيس الوزراء بريطانيا ريشي سوناك، إنه سيعلن عن تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 242 مليون جنيه إسترليني (310 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي) لحكومة كييف خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، وصرح مكتب سوناك: "في القمة، سيعلن رئيس الوزراء عن مساعدات ثنائية تصل إلى 242 مليون دولار لأوكرانيا، لدعم الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات الطاقة وتحقيق الاستقرار، ووضع الأسس للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار على المدى الطويل".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء بريطانيا، إن بريطانيا تعهدت حتى الآن بنحو 12.7 مليار جنيه استرليني (16.25 مليار دولار) في شكل دعم عسكري وإنساني واقتصادي لأوكرانيا.

ومن المقرر أن خلال القمة، سيناقش رئيس الوزراء بريطانيا أيضًا استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، والعلاقات مع الصين، ومشكلة الهجرة غير الشرعية.