ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسي محتجزا في إيران

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أنّ إيران أفرجت عن الفرنسي لوي أرنو المسجون لديها منذ سبتمبر 2022، مطالباً طهران بإطلاق سراح ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين "دون تأخير"



وكتب ماكرون على منصة إكس إنّ "لوي أرنو حرّ.. غداً سيكون في فرنسا بعد فترة سجن طويلة في إيران"، معرباً عن شكره بشكل خاص إلى سلطنة عمان التي ساعدت في تحقيق "هذه النتيجة السعيدة".

وحُكم على أرنو، المحتجز منذ سبتمبر 2022 بعد سفره إلى البلاد، بالسجن خمس سنوات في نوفمبر بتهم أمنية. وكان محبوسا في سجن إيفين في طهران.

وقال ماكرون "هذا المساء، قلبي أيضا مع سيسيل وجاكو أوليفييه، وأطالب إيران بتحريرهم دون تأخير".

وألقى السلطات الأمنية الإيرانية خلال السنوات الماضية القبض على العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم على خلفية تهم تتعلق بالتجسس والأمن.

