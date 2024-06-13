سحب ورياح خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الخميس موضحًأ أن يكون صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقًا.

رياح خفيفة

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وتكون حركتها جنوبية غربية – شمالية غربية وسرعتها / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة.

الطقس وحالة الموج في الخليج العربي

وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً شمالاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:43 و المد الثاني عند الساعة 04:15 و الجزر الأول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:06

و أفاد، في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:48والمد الثاني عند الساعة 02:23 والجزر الأول عند الساعة 26: 21 والجزر الثاني عند الساعة **:**

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى ونسب الرطوبة في المدن كالاتي:

أبوظبي 43 32 50 15

دبي 43 32 60 20

الشارقة 43 29 45 20

عجمان 41 33 70 25

أم القيوين 42 28 60 20

رأس الخيمة 44 28 65 15

الفجيرة 42 33 50 15

العـين 45 30 35 10

ليوا 47 30 40 10

الرويس 45 30 65 15

السلع 47 30 80 15

دلـمـا 40 31 90 30

طنب الكبرى 35 31 80 50

طنب الصغرى 35 31 80 50

أبو موسى 36 33 75 50