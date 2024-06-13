رئيس "المعاهد الأزهرية" يتابع ختام "الدورة التدريبية للتمكين اللغوي لمعلمي الفرنساوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قام الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشؤون الفنية التعليمية، بزيارة تفقدية لمركز الأزهر للغات لمتابعة انتهاء أعمال «الدورة التدريبية للتمكين اللغوي لمعلمي اللغة الفرنسية» في نسختها الأولى، والتي يعقدها «مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية» تحت إشراف الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وخلال الزيارة، استمع الشيخ أيمن عبد الغني إلى آراء وملاحظات المعلمين المتدربين حول الدورة التدريبية ومحتواها، مؤكداً على حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتو أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على تنمية المهارات اللغوية للمعلمين في الأزهر الشريف، وتعزيز قدراتهم بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمة، موضحًا أن هذه الدورات تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة معلمي اللغات بالأزهر، مما ينعكس إيجاباً على مستوى الطلاب والطالبات في المعاهد الأزهرية، ويعزز من تفوقهم الأكاديمي.

وأشار الشيخ عبد الغني إلى أن فريق الإعداد القائم على برنامج التدريب يتألف من أساتذة ومدربين أجانب ومصريين على مستوى عال من التميز، فضلا عن أنهم يعتمدون على المعايير الأوروبية في تعليم اللغات الأجنبية ويستخدمون أحدث المواد التعليمية والوسائط التكنولوجية في عمليات التدريب، مشيرا أن فريق التدريب يضم مدربين مؤهلين تربويًا وعددًا من الحاصلين على إجازة الهيئة الفرنسية الوطنية للامتحانات (F.E.I).

وفي ختام الزيارة، قدم الشيخ عبد الغني شكره لفريق الإعداد والتدريب، والذي ضم جون كلود ألبير، تيبو بروسيه - إيكل، رباب سيد خليل، إيمان صفوت كمال، نهى عوني حلمي، أيمن عمر أحمد، ومحمد بشرى نعمان، على ما بذلوه من جهود متميزة في تنظيم وإعداد هذه الدورة التدريبية. وأشاد بمستوى الاحترافية والتفاني الذي أظهره الفريق، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الأزهر في تحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى معلمي اللغات.

من جهتهم، أعرب المتدربون عن شكرهم وامتنانهم لقطاع المعاهد الأزهرية وقيادات الأزهر الشريف، لما وجدوه من استفادة كبيرة من هذه الدورة، مشيدين بجهود القائمين على الدورة في تقديم محتوى تعليمي متميز وأساليب تدريب فعّالة، ومؤكدين أن هذه التجربة ستسهم في تطوير مهاراتهم اللغوية وتعزيز كفاءتهم التعليمية، مما سيعود بالنفع على العملية التعليمية في المعاهد الأزهرية.

وتأتي هذه الدورة في إطار سلسلة من الدورات التي تهدف إلى إعداد معلمي قطاع المعاهد للتقدم لامتحانات الشهادات الدولية في إجادة اللغة الفرنسية (DELF-DALF) على مدى ثلاث سنوات. يتم ذلك بالتعاون بين قطاع المعاهد ومركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية، وبدعم من بعثة التعاون الأوروبي في مصر، وبالتنسيق مع معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان، حيث يوفر البرنامج 189 فرصة سنويًا للمتدربين من الأزهر الشريف للتقدم للشهادات الدولية.