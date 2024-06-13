يعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال قمة مجموعة السبع التي تنطلق في وقت لاحق من يوم الخميس في إيطاليا عن مساعدة ثنائية جديدة لأوكرانيا تناهز قيمتها حوالى 242 مليون جنيه إسترليني (286.5 مليون يورو)، بحسب ما أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ هذه المساعدة ستساهم في "تلبية الاحتياجات الفورية على الأصعدة الإنسانية والطاقوية وتحقيق الاستقرار وإرساء الأسس لانتعاش اقتصادي واجتماعي وإعادة إعمار على المدى الطويل".
وذكرت أنّ المساعدة تهدف بشكل خاص إلى إصلاح "بنى تحتية طاقوية حيوية" بعدما "عانت من الصواريخ والقصف الروسي في الأشهر الأخيرة".
ونقل البيان عن سوناك قوله "يجب أن نكون مصممين ومبدعين في جهودنا لدعم أوكرانيا وإنهاء حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير الشرعية في هذه اللحظة الحرجة".
وأضاف أنّ "بريطانيا ما زالت ظلّ في طليعة الاستجابة الدولية، كما كانت منذ البداية".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات بريطانيا ستعلن خلال قمة السبع عن مساعدة لأوكرانيا بقيمة 242 مليون جنيه إسترليني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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