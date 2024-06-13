إعلام يمني: 5 جرحى إثر غارتين للعدوان الأميركي البريطاني على مبنى الإذاعة بمحافظة ريمة

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية، عن سقوط "خمسة جرحى إثر غارتي العدوان الأميركي البرطاني على مبنى الإذاعة في المجمع الحكومي في مديرية الجبين في مخافظة ريمة".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.