الجيش الأميركي: دمرنا مسيّرة و3 منصات لإطلاق صواريخ للحوثيين

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، "أننا دمرنا 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين (حركة أنصار الله في اليمن)"، مضيقة "دمرنا طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه البحر الأحمر".

وذكرت أن "الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن دون أن يخلفا خسائر بشرية أو مادية"، لافتة إلى أن "الحوثيين استهدفوا سفينة تحمل علم ليبيريا وتملكها اليونان وألحقوا بها بعض الأضرار".

ورأت أن "سلوك الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.