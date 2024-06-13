السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا سترد على سياسة المواجهة التي تفرضها أميركا

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأميركية أناتولي أنطونوف، بأن روسيا سترد رداً مناسباً وحاسماً على سياسة المواجهة التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها عليها.

وخلال حفل استقبال في السفارة بمناسبة "يوم روسيا"، قال أنطونوف إن "الإدارة الأميركية هنأت الشعب الروسي بإعلان حزمة العقوبات الأخيرة، ونحن لن نفرض أنفسنا كشركاء. روسيا مستعدة للحوار الصادق والمتكافئ عندما يكون الأمريكيون مستعدين لذلك".

وبحسب أنطونوف، "تعتقد السلطات الأميركية أنها لا تزال قادرة على حل المشاكل العالمية بمفردها، في حين تتزايد التهديدات مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية والجرائم الإلكترونية والأوبئة وغيرها".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بروسيا، تشمل 33 شخصاً و327 كياناً و7 سفن، وذلك مع استمرار الحرب في أوكرانيا.