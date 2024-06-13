شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: على منظمات العمل الأهلى دراسة تجربة التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال فؤاد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدم نموذجا محترفا للتطوع بين الشباب، بعد أن أطلق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم الفريق الوطني للتطوع، والذى يعد خطوة لاستغلال طاقاتهم لبناء وطنهم.

وأوضح عضو لجنة الصناعة، خلال تصريح خاص لليوم السابع، أن التحالف الوطنى يقوم بدوراً إنسانيًا ليس فقط على الصعيد الوطنى، بل على الصعيد العربي المتمثل فى قوافل المساعدات الإنسانية الصحية والغذائية لأشقائنا في غزة، مطالبًا كافة منظمات العمل الأهلى في مصر بدراسة تجربة التحالف الوطنى والخروج منها بالدروس المستفادة، وإعادة بناء استراتيجياتهم في ضوء تجربة التحالف الناجحة.

وأكد أن التحالف الوطني يعد آلية هامة لتوسع الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، كما يهدف هذا الكيان فى المقام الأول دعم الأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية و تقديم خدمات متعددة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وإخراج الأسر من دائرة الفقر بشكل نهائي.