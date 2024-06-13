"وول ستريت جورنال" تكشف الفضائح الجنسية لإيلون ماسك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن علاقات غرامية متعددة لمالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أبرزها مع متدربة سابقة في الشركة، قام بتعيينها لاحقاً في فريقه التنفيذي.

وزعمت إحدى النساء وهي مضيفة طيران في الشركة أنه في عام 2016 عرض ماسك شراء حصان لها مقابل إقامة علاقة غرامية.

وزعمت امرأة أخرى أن ماسك طلب منها عام 2013 أن تنجب له أطفالا. كما أقامت امرأة رابعة في الشركة علاقة جنسية لمدة شهر مع ماسك في عام 2014.

أتت لتطوير الشركة فأقام علاقة معها

وقالت إحدى النساء: "التقيت ماسك قبل سنوات أثناء فترة تدريبي عندما كنت لا أزال في الكلية"، وأضافت أنها اتصلت به لتطرح أفكارا من شأنها تحسين شركة "سبيس إكس". وأخبرت المرأة أصدقاءها أن تواصلها أدى إلى علاقة جنسية مع ماسك في النهاية.

وبحسب الصحيفة، التقت المرأة ماسك في أوائل عام 2010 خلال فترة تدريبها الصيفي في شركة "سبيس إكس" وبعد مرور عام رتب الرئيس التنفيذي للشركة لمقابلة المرأة في منتجع في صقلية، حيث كان يحضر مؤتمرا.

وقالت المرأة في إحدى الإفادات الخطية وفقاً لتقرير شبكة RT، إنه بعد أن قطعت علاقتها مع ماسك ظلا صديقين لكن في عام 2017، اتصل ماسك شخصيا بها بشأن وظيفة بدوام كامل في الشركة، وانتقلت المرأة من نيويورك إلى لوس أنجلوس لتصبح موظفة في فريق ماسك التنفيذي.

دور رفيع المستوى لـ"مبتدئة"

وقال موظفون سابقون إنها على الرغم من كونها مهندسة موهوبة، فإنهم وجدوا أن من الغريب أن يُمنح شخص مبتدئ مثل هذا الدور الرفيع المستوى بالقرب من رئيسه.

وقالت في إحدى الإفادات الخطية إنها تعتقد أنها كانت واحدة من بين العديد من المرشحين لهذا الدور، وبعد وصولها إلى كاليفورنيا، دعاها ماسك لتناول مشروب، وجاء إليها ولمس صدرها، كما قال أصدقاؤها إنها أخبرتهم بذلك في ذلك الوقت.

وقالت المرأة إن ماسك حاول إحياء علاقتهما من جديد، التي بدأت قبل تعيينها في الشركة، إلا أنها رفضت هذا العرض. ولفتت المرأة إلى أنه لم يكن هناك أي علاقة جنسية مع ماسك في أي وقت في أثناء عملها في "سبيس إكس" من عام 2017 إلى عام 2019.

تحرش جنسي

وظهرت إحدى حوادث التحرش الجنسي المزعومة تجاه ماسك علنا في تقرير صدر عام 2022 بواسطة Business Insider حول المضيفة التي أخبرت "سبيس إكس" أن ماسك كشف عن نفسه لها وطلب منها ممارسة الجنس. زعمت المرأة، التي عملت بموجب عقد مع الشركة، أن ماسك تعرى أمامها وعرض عليها حصانا مقابل ممارسة الجنس أثناء قيامها بتدليكه خلال الرحلة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. كما زعمت أن شركة "سبيس إكس" خفضت نوبات عملها بعد أن رفضت محاولاته. ووافقت الشركة على دفع مبلغ 250 ألف دولار لها. ووصف ماسك ادعاءات المضيفة بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".

وفي صيف عام 2013، زعمت امرأة أن ماسك طلب منها في مناسبات عدة إنجاب أطفال له، وفقا لأشخاص مطلعين على هذه الادعاءات. لكن المرأة التي تعمل في الشركة رفضت العرض وواصلت العمل، رغم أن علاقتهما تدهورت. وإلى جانب مزاعم "الإنجاب"، حرم ماسك المرأة من زيادة في الراتب واشتكى من أدائها. فتلقت المرأة حزمة خروج تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار.

علاقة جنسية جديدة

وفي خريف عام 2014، بدأ ماسك علاقة جنسية مع امرأة جديدة، كانت تعمل لصالحه. وكان ماسك لا يزال متزوجا بـ "رايلي". وفي أواخر خريف عام 2014، بناء على طلب ماسك، اقترب من المرأة الجالسة على مكتبها وسألها عما إذا كانت تريد تناول مشروب والتحدث في قصره في بيل إير، مقر إقامته الرئيسي في لوس أنجلوس.

وأصبح ماسك وهذه المرأة قريبين من الناحية المهنية، ووفق التقرير، فقد جلسا على مرأى من بعضهما في المكتب وكانا على اتصال متكرر بشأن شؤون العمل. وجاءت دعوة ماسك بمثابة "مفاجأة كبيرة" للمرأة وعندما وصلت إلى منزل ماسك في تلك الليلة، ومعها جهاز الكومبيوتر الخاص بها وحقيبة العمل، ذهبا إلى غرفة معيشته.

وأخبرت المرأة أصدقاءها في الأيام التالية أنها شربت الخمر هي وماسك وتحدثا، وأن ماسك قد أخبرها بأنها تتمتع بالجمال والذكاء معا، واستمر في مدحها. وأنهما أقاما علاقة عاطفية، وقضيا معظم بقية الليل وهما يتحدثان.