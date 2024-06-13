موظفة الخارجية الأميركية: اعتذر عن "خطأ مأساوي"!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: اعترفت موظفة بوزارة الخارجية الأميركية بارتكابها "خطأ مأساويا" تسبب في وفاة راكب الدراجة النارية البريطاني هاري دن، حسبما ورد في تحقيق.

وقالت آن ساكولاس موظفة وزارة الخارجية الأميركية لشرطة نورثهامبتونشاير في عام 2019 إنها "قادت السيارة مثل أميركي على الجهة الخطأ من الطريق"، حسبما كشف بيان تلي أثناء التحقيق في وفاة السيد دان، بينما ظلت ساكولاس غائبة.

اعتذار

واعتذرت آن ساكولاس عن "الخطأ المأساوي" الذي ارتكبته والذي أدى إلى وفاة هاري دن، حسبما ورد في التحقيق في وفاته.

وفي مقابلة طوعية مع الشرطة بعد شهرين من حادث 2019، والتي تمت قراءة نصها أمام محكمة الطبيب الشرعي يوم الأربعاء، أصرت الموظفة الحكومية الأميركية على أنها كانت “سائقة آمنة”.

وحسب تقرير لـ(سكاي نيوز) البريطانية، سمع التحقيق، الذي لم تحضره ساكولاس، أنه عندما سُئلت عما تعتقد أنه سبب الاصطدام، قالت لشرطة نورثهامبتونشاير: "لقد كنت أقود سيارتي مثل الأميركيين وعلى الجانب الأميركي من الطريق".

وبينما يستمر التحقيق، قالت ساكولاس في إفادة شاهدة إن الاصطدام المميت الذي وقع في أغسطس من ذلك العام كان شيئًا سيعيش معها "كل يوم لبقية حياتي".

كلام سمعناه سابقا

وردًا على البيانات التي قدمتها ساكولاس للمحكمة، قال المتحدث باسم عائلة القتيل دن، راد سيغر: "لقد سمعنا معظم ذلك من قبل. لماذا بحق السماء لم تكن ساكولاس موجودة في المحكمة للإجابة على أسئلة المحكمة والأسرة؟".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية الحصانة الدبلوماسية نيابة عن ساكولاس وأنها غادرت بريطانيا بعد 19 يومًا من الحادث.

ومثلت السيدة ساكولاس أمام قاضي المحكمة العليا في أولد بيلي اللندنية عبر رابط الفيديو في ديسمبر 2022، حيث اعترفت بالذنب في التسبب في الوفاة بسبب القيادة المتهورة.

وقال توأم هاري دن في التحقيق: "لم يكن بإمكاني أن أطلب أخًا أفضل".

تدخل أميركي

وكانت وزارة الخارجية الأميركية نصحت ساكولاس بعدم حضور جلسة النطق بالحكم عليها، مما دفع عائلة دن إلى القول إنهم "مرعوبون" من أن الحكومة الأميركية "تتدخل بنشاط في نظام العدالة الجنائية لدينا".

وحكم على السيدة ساكولاس بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عام.

وقالت ساكولاس في إحدى إفادات شهودها إنها "تحركت غريزيًا إلى الجانب الأيمن من الطريق" ولم تكن تعلم أنها كانت على الجانب الخطأ من الطريق "إلا بعد الاصطدام".

الجانب الخطأ من الطريق

وجاء في بيان صادر عن محاميها في الولايات المتحدة في سبتمبر 2020 أن ساكولاس كانت تقود السيارة على الجانب الخطأ من الطريق لمدة 20 ثانية قبل أن تصدم السيد دان خارج سلاح الجو الملكي البريطاني كروتون في نورثهامبتونشاير.

وقالت في إفادتها التي قرأتها أثناء التحقيق إنها "أبلغت سائق سيارة بشكل هستيري" بعد الحادث و"توسلت إليها للحصول على المساعدة".

وقالت المرأة البالغة من العمر 45 عاماً إنها لم تتلق أي تدريب على القيادة على طرق المملكة المتحدة بعد وصولها إلى البلاد.

أدلة حية

ورفضت ساكولاس، التي قدمت تفاصيل عملها للشرطة كمحللة لوزارة الخارجية الأميركية، دعوة الطبيب الشرعي لتقديم أدلة حية للتحقيق.

وقال محاميها بن كوبر، للمحكمة في وقت سابق إنها "قدمت كل ما في وسعها للمساعدة في هذا التحقيق" وعرضت "الإجابة على أي أسئلة أخرى".

وفي ختام بيانها الأخير، قالت ساكولاس: "لا يمر يوم واحد دون أن يكون هاري في ذهني، وأنا آسفة بشدة للألم الذي سببته".

