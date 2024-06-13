تلطيخ لوحة للملك تشارلز الثالث

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استهدف نشطاء حقوق الحيوان في بريطانيا، لوحة رسمت حديثة للملك تشارلز الثالث، ولطخوا وجهه بشخصية الرسوم المتحركة والاس.

كما تم وضع فقاعة كلام مكتوب عليها "لا للجبن غروميت. انظر إلى كل هذه القسوة في مزارع RSPCA" على اللوحة المعروضة في غاليري فيليب مولد في وسط لندن.

وكانت هذه أول لوحة رسمية للملك تشارلز، للفنان جوناثان يو، منذ التتويج، والتي تم كشف النقاب عنها في قصر باكنغهام الشهر الماضي.

وقالت منظمة حقوق الحيوان Animal Rising إن اثنين من مؤيديها كانا مسؤولين عن هذا العمل ضد اللوحة، مشيرة إلى إن العمل الفني تم استهدافه بسبب حب الملك للعمل الفني الكوميدي البريطاني (والاس وغروميت) الذي كان أنشأه نيك بارك وكذلك وضع جلالته باعتباره راعي الجمعية الملكية للحفاظ على الحيوان RSPCA.

قسوة ضد الحيوانات

وفي منشور على موقع المجموعة على الإنترنت، قال دانييل جونيبر، أحد المتورطين، إنهم أرادوا لفت انتباه الملك إلى القسوة المزعومة التي تم الإبلاغ عنها في المزارع المؤكدة من قبل جمعية الحفاظ على الحيوان RSPCA.

وقال: "على الرغم من أننا نأمل أن يكون هذا مسليًا لجلالته، فإننا ندعوه أيضًا إلى إعادة النظر بجدية فيما إذا كان يريد أن يرتبط بالمعاناة الفظيعة عبر المزارع التي أقرتها الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA)".

واضاف المنشور: "لقد أوضح تشارلز أنه حساس لمعاناة الحيوانات في مزارع المملكة المتحدة؛ والآن هو الوقت المثالي له للتقدم ومطالبة الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) بإسقاط المخطط المؤكد وقول الحقيقة بشأن تربية الحيوانات".

مقطع فيديو

ويظهر مقطع فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي X، اثنين من المتظاهرين يقتربان من اللوحة قبل أن يعلقا الملصقات باستخدام بكرات الطلاء، ثم يبتعدان.

يذكر أن اللوحة تُظهر الملك وهو يرتدي زي الحرس الويلزي، الذي كان تم تعيينه برتبة عقيد في عام 1975، وتم تكليفه في الأصل في عام 2020 للاحتفال بمرور 50 عامًا على عضويته في شركة ذا درابر The Draper's Company في عام 2022.

وكان الملك تشارلز جلس مع السيد يو في أربع مناسبات بين يونيو 2021 ونوفمبر 2023 في كل من هايغروف في جلوسيسترشاير وكلارنس هاوس في لندن.

وتشمل الموضوعات السابقة لفنان البورتريه الشهير إدريس إلبا، وكارا ديليفين، والسير ديفيد أتينبورو، ونيكول كيدمان، وملالا يوسفزاي، ورئيسي الوزراء السابقين السير ديفيد كاميرون وتوني بلير.

تلطيخ تمثال الشمع

وكان نشطاء المناخ قاموا بتلطيخ تمثال الشمع الخاص بالملك في متحف الشمع (مدام توسو) بكعكة الشوكولاتة في أكتوبر 2022، بينما استهدف المتظاهرون الأعمال الفنية بما في ذلك الموناليزا في متحف اللوفر.

وألقى النشطاء الحساء على تحفة ليوناردو دافنشي في يناير/كانون الثاني، بينما استخدم أعضاء مجموعة أوقفوا النفط Just Stop Oil نفس التكتيك على لوحة "عباد الشمس" للفنان فنسنت فان جوخ في المعرض الوطني بلندن في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وفي الشهر التالي، ألصق المشاركون في الحملة لوحات غويا في متحف برادو في مدريد.

