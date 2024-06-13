قائد البحرية الإيرانية: نعتزم تعزيز تواجدنا الفاعل في المحيطات

صرح قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، بأن "القوة البحرية الإيرانية، وضعت نصب برامجها تعزيز وجودها الفاعل في جميع المحيطات".

ونقلت وكالة "إرنا"، تصريحات شهرام إيراني، خلال تفقده مركز الجاهزية والدعم البحري بمدينة سيرجان محافظة كرمان الواقعة جنوبي إيران، حيث أشاد بـ"الإنجازات الكبيرة التي حققتها البحرية الإيرانية"، مؤكدًا أنها "تتعلق بالشعب والوطن، اللذان يعتبران واجهة البلاد في الصعيد الدولي"، على حد قوله.

وأكد القائد العسكري الإيراني على "التفوق الذي حققه قطاع الطائرات المسيرة الإيرانية"، لافتًا إلى أن "النهوض بالجاهزية القتالية لدى وحدة المسيرات التابعة للقوة البحرية، زاد في قدرات إيران على صعيد البحار".