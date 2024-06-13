آبل استعادت لفترة وجيزة لقب أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية

استعادت شركة آبل لفترة وجيزة مكانتها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية بعدما أزاحت مايكروسوفت لساعات عن الصدارة.
وحقق سعر سهم آبل في وول ستريت ارتفاعاً قياسياً بعد إعلان شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة عن ميزات الذكاء الاصطناعي لهاتفها أيفون خلال المؤتمر السنوي للمطورين الاثنين.
وكانت آبل التي استغرقها الكثير من الوقت لوضع استراتيجية خاصة بها للذكاء الاصطناعي، قد خسرت المركز الأول في شهر كانون الثاني بعدما اجتذبت شركة مايكروسوفت المستثمرين اثر طرحها منتجات ذكاء اصطناعي جديدة تحت علامتها التجارية "كوبايلوت".
ولبضع ساعات الأربعاء، فقدت مايكروسوفت المركز الأول، لكنّها تمكّنت من استرداده في نهاية اليوم وإن بفارق ضئيل جداً بتقييم قدره 3,27 تريليون دولار بينما بلغت قيمة شركة آبل 3,26 تريليون دولار.
ويتم تداول سهمي الشركتين في بورصة ناسداك في نيويورك.
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