"سبوتنيك": لا صحة للأنباء حول مقتل عشرات الجنود السوريين في البادية

نفت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صحة الأخبار التي يتم تداولها عن مقتل عشرات القتلى من الجيش السوري، جراء هجوم لمسلحي تنظيم "داعش" في بادية تدمر شرق حمص.

وأوضحت الوكالة، أن "المعلومات المتوافرة لها أن وحدات من الجيش السوري تصدت لهجوم نفذه مسلحو تنظيم داعش باتجاه أحد مواقعه على محور (جباب حمد) بريف حمص الشرقي، حيث دارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 15 مسلحاً، فيما قتل 4 عسكريين خلال الاشتباكات"، لافتةً الى أن "رواية دخول وحدة من الجيش في حقل ألغام هي الأخرى رواية عارية عن الصحة تماماً".

وأشارت الى استمرار العمليات العسكرية للجيش السوري للأسبوع الثاني على التوالي باتجاه عدة محاور، منها محيط منطقة التنف، وباديتي تدمر والسخنة، وبادية الرصافة جنوب غرب الرقة".

وكان قد أطلق الجيش العربي السوري بدعم جوي مكثف من سلاح الطيران الروسي، حملة عسكرية كبيرة تصنف من أكبر الحملات العسكرية في منطقة البادية وسط البلاد، بعد حملة تحرير محافظة دير الزور من سيطرة تنظيم "داعش" قبل 6 سنوات، بحسب ما ذكرت الوكالة.