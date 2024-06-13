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الأمين العام للأمم المتحدة: مستوى الدمار في غزة وأعداد الضحايا لم يسبق لها مثيل

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اليوم, عن تضامنه مع شعب غزة، والالتزام العميق تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قائلاً “شهدنا في غزة مستوى غير مسبوق من الدمار والضحايا بين السكّان الفلسطينيين خلال أشهر الحرب”.

وشدد غوتيريتش خلال مؤتمر صحفي في جنيف على التزام الأمم المتحدة بشدة بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأن الأونروا تمثل العمود الفقري لهذا الدعم.

وأشار إلى أنه رغم تعرض “الأونروا” للعديد من الصعوبات للقيام بمهامها ومنع وصول الإمدادات وحملة التضليل والتشويه ضدها، لكن لا شيء يمكنه أن يقلل من التزامنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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