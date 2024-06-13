شروط التقديم على برامج حديثي التخرج بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ياسر رشاد - القاهرة - تستمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية استقبال طلبات التقديم في برامج حديثي التخرج (برنامج أمين - برنامج بناء الكفاءات)، لليوم الثاني على التوالي، وذلك حتى يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فيستهدف البرنامج الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير من حديثي لتخرجفي أكثر من 30 تخصصًا جامعيًا.

وأوضحت الهيئة أن البرامج تُقدم لمدة عام واحد، وتُركز خلال هذه المدة على جانب بناء وتنمية القُدرات المعرفية والتطبيقية لحديثي التخرج في أساسيات العلوم الزكوية والضريبية والجمركية.

فيما يستهدف برنامج "أمين" الخريجين الحاصلين على درجة البكالوريوس لتدريبهم في مساري التفتيش الجمركي ومسار الوسائل الحية (K9)، بينما يستهدف برنامج "بناء الكفاءات"، النخبة من حديثي التخرج بالجامعات السعودية والعالمية الحاصلين على درجتي البكالوريوس والماجستير.

معايير الانضمام لبرامج حديثي التخرج بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وحددت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين من الرجال والنساء لبرامجها منها:

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس لبرنامج أمين، بمعدل لا يقل عن 2.8 من 4 أو 3.5 من 5 .

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل البكالوريوس أو الماجستير لبرنامج بناء الكفاءات، بمعدل لا يقل عن 3.2 من 4 أو 4 من 5 .

ألّا يكون المتقدم على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه ارتباط ببرامج دراسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألّا يزيد عمر المتقدم/ـة عن 25 عامًا للحاصلين مؤهل البكالوريوس و27 عامًا لحملة الماجستير، وذلك أثناء التقديم على البرنامج.

ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التي تُقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق.

إتقان اللغة الإنجليزية.

ولفتت الهيئة أن القبول سيكون بالأفضلية، كما أن الملتحقين في البرامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين.