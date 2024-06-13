توقعات بهطول أمطار ودرجات حرارة مرتفعة.. طقس السعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تواجه عدد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء الموافق 7 ذو الحجة 1445هـ/ 13 يونيو 2024، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، وذلك وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد لطقس السعودية.

ولفت المركز في تقريره بشأن حالة الطقس اليومية عبر موقعه الإلكتروني، إلى احتمالية تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية داخل السعودية.

درجات الحرارة اليوم 13-6-2024

ونرصد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بعدد من مدن السعودية:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 43 والصغرى 31.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 46 والصغرى 32.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في جدة العظمى 39 والصغرى 30.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 46 والصغرى 29.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 41 والصغرى 28.

درجة الحرارة في أبها العظمى 31 والصغرى 20.

درجة الحرارة في حائل العظمى 41 والصغرى 28.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 31 والصغرى 21.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 42 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جازان العظمى 39 والصغرى 32.

درجة الحرارة في نجران العظمى 38 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 46 والصغرى 32.

درجة الحرارة في طريف العظمى 39 والصغرى 26.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 36 والصغرى 25.