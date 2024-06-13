الأمم المتحدة: عدد اللاجئين والنازحين حول العالم يتجاوز الـ 120 مليون

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقريرها السنوي للاتجاهات العالمية، إن عدد اللاجئين والنازحين وصل إلى 117.3 مليون شخص في أواخر عام 2023، وبحسب التقديرات الأخيرة، تجاوز 120 مليون شخص بنهاية أبريل 2024.

وقالت هيئة الأمم المتحدة: "في نهاية عام 2023، نزح ما يقدر بنحو 117.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قسراً بسبب الاضطهاد والصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي تزعزع النظام العام بشكل خطير، وتشكل الزيادة إلى 117.3 في نهاية عام 2023 ارتفاعا بنسبة 8 في المائة أو 8.8 مليون شخص مقارنة بنهاية عام 2022".. وفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس".

واستناداً إلى "البيانات التشغيلية"، تقدر المفوضية أن النزوح القسري استمر في الزيادة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، وبحلول نهاية أبريل 2024 ، ومن المرجح أن يكون قد تجاوز 120 مليوناً من الاجئين".

فيما يكشف التقرير إن 43.4 مليوناً من أصل 117.3 مليوناً هم لاجئون، و68.3 مليوناً نازحون داخلياً، في حين يندرج الباقون تحت فئات أخرى، وقالت المفوضية إن "النزوح القسري هو نتيجة الفشل في الحفاظ على السلام والأمن".

وفي عام 2023، تم إجبار ما لا يقل عن 27.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم، واضطر ربعهم إلى الفرار من وطنهم.

5 بلدان موطن اللاجئين

ويأتي ما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين في جميع أنحاء العالم من واحدة من البلدان الخمسة - أفغانستان وسوريا وفنزويلا وأوكرانيا والسودان.

وفي أواخر عام 2023، بلغ عدد اللاجئين من أوكرانيا 6 ملايين، بزيادة خمسة % منذ عام 2022، وقد وجد حوالي 2.6 مليون شخص، أو 44% من اللاجئين الأوكرانيين، مأوى في البلدان المجاورة، بينما عاد حوالي 6.1 مليون شخص إلى منازلهم العام الماضي.