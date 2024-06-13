نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي كبير في حركة حماس، تأكيده أن "تعديلات الحركة على خطة الرئيس الاميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة ليست كبيرة"، مشيرا الى ان "مطالب الحركة تتضمن المطالبة بـ 3 مراحل متصلة ومترابطة من وقف إطلاق النار وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وإعادة إعمار غزة ورفع الحصار بما في ذلك فتح المعابر الحدودية
وكشف القيادي أن "الحركة تطالب السماح بحركة السكان ونقل البضائع دون قيود في غزة"، مؤكدا ان "الحركة تحفظت على استثناء الورقة الإسرائيلية 100 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية تقوم هي بتحديدهم".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في حماس لرويترز: التعديلات المطلوبة على خطة وقف إطلاق النار ليست كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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