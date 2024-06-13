"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الحمراء والجناح والرملة البيضاء

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أنها واصلت جهودها "لمكافحة التهريب، ونفذت في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق الحمراء والجناح والرملة البيضاء ضبطت بنتيجتها كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المزوّر بالإضافة للسجائر الإلكترونية vape".

وفي هذا الصدد، سطرت محاضر ضبط بالمخالفين على أن ينظر فيها القضاء المختص.