أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أنها واصلت جهودها "لمكافحة التهريب، ونفذت في هذا الإطار عمليات دهم في مناطق الحمراء والجناح والرملة البيضاء ضبطت بنتيجتها كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمعسّل المزوّر بالإضافة للسجائر الإلكترونية vape".
وفي هذا الصدد، سطرت محاضر ضبط بالمخالفين على أن ينظر فيها القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الحمراء والجناح والرملة البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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