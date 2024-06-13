مديرية أمن الدولة في بيروت أوقفت بائع أدوية مخدّرة

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عمل مكتب بيروت الثانية في مديرية أمن الدولة، بعد توافر معلومات حول شخص يُدعى (ح. س.) ينشط في بيع الأدوية المخدّرة بواسطة درّاجة ناريّة، على مراقبته، ورصدت إحدى الدوريّات درّاجته الناريّة أمام إحدى الصيدليّات التي يعمل فيها في منطقة الرّوشة، وضبطت داخل مقعدها عدداً كبيراً من الأدوية المخدّرة وأدوية الأعصاب بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الحقن، وفق بيان من المديرية.
وأثناء التحقيق معه، تبيّن أنّه يقوم بخدمة التوصيل المباشر لهذه الأدوية إلى الزبائن دون وصفات طبيّة ولأغراض مشبوهة، ويؤمّن وصفات طبيّة من طبيب يدعى ( م.ا.) بأسماء وهميّة، دون إجراء أيّ كشفٍ يُذكر.
بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف كلّ من المدعوّين ( ح.س) و (م.ا.)، وأُحيلا إلى المراجع المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ في حقّهما.
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